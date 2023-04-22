Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году сумма субсидий для отрасли сельского хозяйства составила почти 63 млрд тенге. Требуются еще 35 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя акима области Марата Тасмаганбетова на расширенном совещании по подготовке к посевной, из 62,9 млрд тенге на развитие растениеводства выделили 19,6 млрд тенге, животноводства – 9,6 млрд тенге, на другие направления – 33,7 млрд тенге.

«Вместе с тем отрасль ежегодно испытывает дефицит средств на субсидирование. В этом году потребность составляет около 35 млрд тенге. Начался прием заявок по семеноводству, инвестиционным субсидиям, минеральным удобрениям, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, перерабатывающих предприятий.

Выплачено 8,9 млрд тенге субсидий. В мае начнется субсидирование пестицидов», - прокомментировал Марат Тасмаганбетов.

Он сообщил, что планируется отмена требований по обязательной оцифровке полей в пилотном режиме на нынешний год, по обязательному наличию карт агрохимического анализа для субсидирования минеральных удобрений.

«В этом году по программе форвардного закупа АО «Продкорпорация» по области профинансировано 44 заявки сельхозтоваропроизводителей на 8 млрд тенге. В прошлом году финансирование составляло 33,1 млрд тенге. По товарному кредиту одобрено 40 заявок на 211,1 тысячи тонн. Работа по товарному кредиту продолжается», - добавил Марат Тасмаганбетов.

