Почти 62 тысячи кубометров снега вывезли из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2,3 тысячи дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники вышли на уборку улиц столицы от снега и наледи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«С наступлением зимнего периода коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Снегоуборка ведется круглосуточно. 15 ноября в этих работах задействовали 2,3 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц специализированной техники, в том числе погрузчики, самосвалы, лаповые и т.д.

В ночь с 14 на 15 ноября из города вывезли более 8 тысяч кубометров снега, что составило объем 658 большегрузов», - сообщили в пресс-службе акимата.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено около 62 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 4 708 рейсов.

Фото: gov.kz



