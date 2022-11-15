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    Почти 62 тысячи кубометров снега вывезли из Астаны

    15 Ноября 2022, 21:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2,3 тысячи дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники вышли на уборку улиц столицы от снега и наледи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «С наступлением зимнего периода коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Снегоуборка ведется круглосуточно. 15 ноября в этих работах задействовали 2,3 тысячи дорожных рабочих и около тысячи единиц специализированной техники, в том числе погрузчики, самосвалы, лаповые и т.д.

    В ночь с 14 на 15 ноября из города вывезли более 8 тысяч кубометров снега, что составило объем 658 большегрузов», - сообщили в пресс-службе акимата.

    Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено около 62 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено 4 708 рейсов.

    Фото: gov.kz
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