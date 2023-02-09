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    Почти 6000 кубометров снега вывезли за пять дней из Атырау

    9 Февраля 2023, 23:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где прошло два обильных снегопада, из города с 4 февраля вывезено 5800 кубометров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день на уборке снега задействованы шесть погрузчиков, 22 самосвала, 8 тракторов, два комбинированных КамАЗа. Это 32 единицы техники. Они поделены на 4 группы, в состав которых входит один погрузчик, три самосвала и дорожные рабочие. Одна группа очищает улицу Абулхаирхана и трассу на аэропорт, вторая группа работает по улице Сатпаева, третья группа - по улице Махамбета, четвертая группа - по улице Азаттык и в районе Жилгородока. Еще две группы выезжают по срочным заявкам от жителей города»,- сообщает ТОО «Спецавтобаза»

    Сегодня количество дорожных рабочих доведено до 360 человек, из них 220 задействованы по очистке тротуаров от снега.

    «Работы ведутся в две смены: днем и вечером. Основные улицы города, проезжая часть очищены от снега, теперь ведутся работы по заявкам от жителей города и по сельским округам: очистка главных дорог, второстепенных дорог для проезда пассажиров. С 4 февраля из города было вывезено ТОО «Спецавтобазой» и пришедшими на помощь компаниями 5800 кубометров снега. 8 февраля своими силами ТОО «Спецавтобаза» вывезло 820 кубометров снега. Очищена проезжая часть дороги для проезда автотранспорта на улице Курмангазы, проспекте Бейбарыса, улицах Жастар, Садыкова, Бегельдинова, Исмагулова, Абдрахманова, Алиева, на трассе Атырау-Доссор, а также центральные и второстепенные дороги в районе Еркинкала, мкр. Балауса, Ракуша, Самал, Бирлик.
    Было использовано 32 кубометров реагента», - сообщили в ТОО «Спецавтобаза».


    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

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