Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Почти 600 тысяч тонн картофеля собрали в Павлодарской области

    4 Ноября 2020, 09:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почти все сельскохозяйственные культуры в Павлодарской области убраны - аграриям осталось лишь собрать подсолнечник на площади около 1 тысячи гектаров. Вопросы, связанные с завершением уборочной кампании, обсудили на аппаратном совещании в областном акимате, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы региона.

    Как прошли осенне-полевые работы, на совещании рассказал руководитель управления сельского хозяйства Серик Батыргужинов. В этом году уборочная площадь составила 1,182 миллиона гектаров, что на 10% больше, чем в прошлом году.

    «Уборочные работы зерновых культур завершены на 100%, валовый сбор составил более 827 тысяч тонн при средней урожайности 9,2 центнера с гектара, - сообщил глава сельскохозяйственного ведомства. - Картофель убран на площади 18,8 тысячи гектаров, валовый сбор составил более 596 тысяч тонн при средней урожайности 318 центнеров с гектара. В целом уборочная кампания завершена, аграриям осталось убрать лишь подсолнечник на площади около 1 тысячи гектаров».

    Аким Павлодарской области отметил, что после уборки важно сохранить качество полученного урожая и обеспечить потребность региона в сельскохозяйственной продукции. В регионе сегодня функционируют 7 лицензированных хлебоприемных предприятий, емкость хранения которых в общем составляет более 301 тысячи тонн. На элеваторах уже хранится 82 тысячи тонн зерна, 45 тысяч из которых - новый урожай.

    «Для хранения картофеля и овощей есть 137 овощехранилищ емкостью 398 тысяч тонн, - добавил Серик Батыргужинов. - Большая их часть оснащена современным технологическим оборудованием. Уже заложено 260 тысяч тонн картофеля и 80 тысяч тонн овощей».

    Абылкаир Скаков напомнил о важности своевременного завершения подвоза грубых кормов к местам зимовки скота. На сегодня эта работа продолжается в трех районах - Актогайском, Майском и Аккулы.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Павлодарская область Акимат Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане