Почти 600 тысяч тонн картофеля собрали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Почти все сельскохозяйственные культуры в Павлодарской области убраны - аграриям осталось лишь собрать подсолнечник на площади около 1 тысячи гектаров. Вопросы, связанные с завершением уборочной кампании, обсудили на аппаратном совещании в областном акимате, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы региона.

Как прошли осенне-полевые работы, на совещании рассказал руководитель управления сельского хозяйства Серик Батыргужинов. В этом году уборочная площадь составила 1,182 миллиона гектаров, что на 10% больше, чем в прошлом году.

«Уборочные работы зерновых культур завершены на 100%, валовый сбор составил более 827 тысяч тонн при средней урожайности 9,2 центнера с гектара, - сообщил глава сельскохозяйственного ведомства. - Картофель убран на площади 18,8 тысячи гектаров, валовый сбор составил более 596 тысяч тонн при средней урожайности 318 центнеров с гектара. В целом уборочная кампания завершена, аграриям осталось убрать лишь подсолнечник на площади около 1 тысячи гектаров».

Аким Павлодарской области отметил, что после уборки важно сохранить качество полученного урожая и обеспечить потребность региона в сельскохозяйственной продукции. В регионе сегодня функционируют 7 лицензированных хлебоприемных предприятий, емкость хранения которых в общем составляет более 301 тысячи тонн. На элеваторах уже хранится 82 тысячи тонн зерна, 45 тысяч из которых - новый урожай.

«Для хранения картофеля и овощей есть 137 овощехранилищ емкостью 398 тысяч тонн, - добавил Серик Батыргужинов. - Большая их часть оснащена современным технологическим оборудованием. Уже заложено 260 тысяч тонн картофеля и 80 тысяч тонн овощей».

Абылкаир Скаков напомнил о важности своевременного завершения подвоза грубых кормов к местам зимовки скота. На сегодня эта работа продолжается в трех районах - Актогайском, Майском и Аккулы.