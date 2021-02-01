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    Почти 600 тысяч британцев получили вакцину против коронавируса за прошедшие сутки

    1 Февраля 2021, 18:18

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Рекордные 598 389 прививок от коронавирусной инфекции сделали в Соединённом Королевстве за прошедшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

    Сообщается, что общее число привитых как минимум одной дозой вакцин в Великобритании составило 8 977 329.

    В стране впервые больше полумиллиона жителей получили прививки в течение последних суток.

    За прошедший день в Англии было привито 549 943 жителя, в Уэллсе - 25 299 и в Шотландии - 23 055. Данные о количестве сделанных прививок в Северной Ирландии не были опубликованы.

    Предыдущий рекордный день был 23 января, когда 491 970 человек получили свою первую дозу в течение последних 24 часов.

    Также сообщается о 30% спаде количества новых случаев коронавирусной инфекции по сравнению с прошедшим воскресеньем.

    Мэттью Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании, в разговоре с BBC Politics East выразил свою уверенность в том, что подавляющее большинство взрослого населения страны будет вакцинировано к лету.

    Сообщается, что Великобритания начала кампанию иммунизации вперед многих Европейских стран и стран Запада.

    Страна планирует вакцинировать около 15 миллионов жителей, находящихся в приоритетных группах, до середины февраля для того, чтобы постепенно снимать ограничения.

    Также говорится, что уровень распространения вируса среди людей старше 80 лет, большинство из которых получили прививки, снизилось на 36 % в январе. Подобные снижения наблюдаются и в других возрастных группах.

    В стране за прошение сутки зарегистрировали 587 смертей от коронавируса.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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