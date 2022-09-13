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    Почти 600 казахстанцев выздоровели от COVID-19

    13 Сентября 2022, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    По регионам:В городе Нур-Султане - 56,

    в городе Алматы - 21,

    в Алматинской области - 9,

    в Жетысуской области - 12,

    в Атырауской области - 7,

    в ВКО - 16,

    в Абайской области - 1,

    в Жамбылской области - 112,

    в ЗКО - 41, в Карагандинской области - 31,

    в Улытауской области - 5,

    в Костанайской области - 76,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области - 38,

    в Павлодарской области - 53,

    в СКО - 111,

    в Туркестанской области - 8.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 958 человека .


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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