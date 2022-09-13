Почти 600 казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:В городе Нур-Султане - 56,
в городе Алматы - 21,
в Алматинской области - 9,
в Жетысуской области - 12,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 16,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области - 112,
в ЗКО - 41, в Карагандинской области - 31,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 76,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 38,
в Павлодарской области - 53,
в СКО - 111,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 958 человека .