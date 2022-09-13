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Почти 600 казахстанцев выздоровели от COVID-19

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Сентября 2022, 08:30
Почти 600 казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:
В городе Нур-Султане - 56,

в городе Алматы - 21,

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 12,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 16,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 112,

в ЗКО - 41, в Карагандинской области - 31,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 76,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 38,

в Павлодарской области - 53,

в СКО - 111,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 362 958 человека .


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