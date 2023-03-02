Почти 600 человек призовут на воинскую службу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали работать призывные и медицинские комиссии. Нынешней весной на срочную воинскую службу призовут около 600 юношей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель начальника департамента по делам обороны Марат Каримов сообщил, что по области действуют 14 призывных и медицинских комиссий, из них 12 районных, одна городская и одна областная.

«Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане РК в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения от призыва. Местные органы военного управления с июля по август проводили предварительное изучение и отбор призывников, распределение их по родам и видам войск в зависимости от состояния здоровья, уровня образования, морально-психологического и физического состояния», - проинформировал М. Каримов.

Почти 600 юных североказахстанцев после прохождения всех отборочных мероприятий направят в воинские части Пограничной службы КНБ, Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны.

«Оповещение призывников проводится управлением и отделами по делам обороны путем вручения повесток. Последние два года внедряется рассылка SMS-сообщений, то есть электронные повестки через сервис службы 1414», - добавил М. Каримов.

Срок воинской службы составляет 12 месяцев.



