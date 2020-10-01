Почти 60% всех услуг в сфере высшего образования оказаны в Алматы и Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дипломы казахстанских вузов теперь будут цениться выше. По итогам первого полугодия услуги в сфере высшего образования составили 92,1 млрд тг — на 10,3% больше, чем в прошлом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz/

Для сравнения: в январе–июне 2019 года объём оказанных услуг в секторе составлял 83,5 млрд тг, увеличившись за год на 12,9%.

В региональном разрезе треть всех оказанных услуг пришлась на Алматы: 33,6 млрд тг — на 17,7% больше, чем годом ранее. Ещё почти четверть пришлась на столицу (21,3 млрд тг, плюс 4,1% за год), и 6,7% — на Карагандинскую область (6,2 млрд тг, плюс 0,7%).

Показатель в минусе в 6 из 17 регионов страны. В Мангистауской области объём услуг упал сразу на 28,4%, до 579 млн тг, в Кызылординской — на 16,2% до 663,5 млн тг, в Жамбылской — на 10,7%, до 2,1 млрд тг.

В разрезе форм собственности 52,3% услуг в области высшего образования оказали государственные предприятия (48,2 млрд тг — на 4,1% больше, чем в прошлом году), ещё 46,9% пришлось на частные компании (43,2 млрд тг, плюс 18,6% за год). На долю иностранных компаний пришлось всего 0,8% объёма услуг в секторе (728,4 млн тг, минус 11,1% за год).

Тем временем в сфере высшего образования есть хорошие новости: квалификации выпускников казахстанских вузов будут признаны за рубежом, сообщает МОН РК. C 2021 года выпускникам отечественных вузов будет выдаваться обновлённое приложение к диплому (Diploma Supplement). Факт сопоставимости квалификаций казахстанского высшего образования с европейским будет отмечаться в обязательном порядке. Это стало возможным благодаря принятию отчёта по самосертификации Национальной рамки квалификаций высшего образования Республики Казахстан секретариатом Болонского процесса.