Почти 60% населения СКО привились от COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 7-го июля первый компонент вакцины получил 321 941 человек, что составляет около 87% от подлежащего контингента и около 60% от всего населения региона. Ревакцинацию прошли 171 225 жителей областей, или 78% от общего количества лиц, кто должен был к этому дню получить третью дозу.

Всего в области работают 82 пункта вакцинации, 8 из которых находятся в Петропавловске. В наличии имеются 552 дозы вакцины Pfizer, 307 - препарата QazVac и 12 327 доз VeroCell.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе не регистрировали на протяжении нескольких недель. Рост наблюдается в последние дни. За минувшие сутки зафиксировали один положительный результат на COVID-19.



