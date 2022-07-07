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    Почти 60% населения СКО привились от COVID-19

    7 Июля 2022, 18:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 7-го июля первый компонент вакцины получил 321 941 человек, что составляет около 87% от подлежащего контингента и около 60% от всего населения региона. Ревакцинацию прошли 171 225 жителей областей, или 78% от общего количества лиц, кто должен был к этому дню получить третью дозу.

    Всего в области работают 82 пункта вакцинации, 8 из которых находятся в Петропавловске. В наличии имеются 552 дозы вакцины Pfizer, 307 - препарата QazVac и 12 327 доз VeroCell.

    Новых случаев заражения коронавирусом в регионе не регистрировали на протяжении нескольких недель. Рост наблюдается в последние дни. За минувшие сутки зафиксировали один положительный результат на COVID-19.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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