Почти 6 тысяч казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению «Цифровой карты семьи» с 1 января т.г. более 75 тысяч человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 5,8 тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, доступна возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь.

Например, получив автоматическое уведомление, жительница столицы Алтынкыз Елеу оформила соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком.

«Конечно, я понимала, что мне полагается такая выплата. Думала, надо идти куда-то, писать заявление. Но потом мне пришло сообщение, я ответила на него, выбрав удобный для себя банк и в течение месяца деньги уже были на моем счете. Это очень удобно», – поделилась Алтынкыз Елеу.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

Цифровая карта семьи – это ежедневный «электронный уведомитель» граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.



