Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырау

    Почти 59 тыс учеников начальных классов обеспечат питанием в Атырауской области

    17 Августа 2023, 09:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году бесплатным горячим питанием в Атырауской области будут обеспечены 58 900 учащихся младших классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения учащихся младших классов бесплатным горячим питанием из местного бюджета на это уже выделено 6 621 400 тенге. Горячим питанием будут охвачены все без исключения учащиеся начальных классов как в городских школах, так и в районных центрах и селах области. Всего это 58 900 человек», - сообщила пресс-секретарь областного управления образования Эльмира Тунгатарова.

    Как ранее сообщалось, для перевозки детей из отдаленных сел в школы 23 автобуса закупят в Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область школа Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Специализированная военная школа-лицей «Сармат» открылась в Атырау
    Нелегальную табачную продукцию на 67 млн тенге выявили в Атырау
    Новая школа открылась в селе Жамбылской области
    На протекающую крышу школы пожаловались родители в Петропавловске
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области