Почти 500 тысяч астанчан работают на объектах малого и среднего бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 500 тысяч астанчан работают на объектах малого и среднего бизнеса. Число занятых граждан в этой сфере увеличился на 13, 2%. Об этом в Службе коммуникаций города Астаны рассказал замглавы столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Куаныш Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Куаныш Сапаров отметил, что в столице функционируют 223 597 субъектов МСБ, где работают 499 445 человек. Это 72,8% экономически активного населения города.

«Для развития сектора малого и среднего предпринимательства в Казахстане реализуются программы государственной поддержки, системно снижаются барьеры. Благодаря этому растет предпринимательская активность. Количество действующих субъектов увеличилось на 24,9%, а занятых в этой сфере граждан – на 13,2%. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику города, по предварительным данным, составил 69,5% или 7,2 трлн тенге в 2022 году. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства осуществляется поддержка по четырем направлениям», – сказал Куаныш Сапаров.

В частности, это субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, частичное гарантирование кредитов: 85% – для начинающих субъектов, 50% – для действующих.