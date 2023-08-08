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    Почти 500 тысяч астанчан работают на объектах малого и среднего бизнеса

    8 Августа 2023, 16:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 500 тысяч астанчан работают на объектах малого и среднего бизнеса. Число занятых граждан в этой сфере увеличился на 13, 2%. Об этом в Службе коммуникаций города Астаны рассказал замглавы столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Куаныш Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Куаныш Сапаров отметил, что в столице функционируют 223 597 субъектов МСБ, где работают 499 445 человек. Это 72,8% экономически активного населения города.

    «Для развития сектора малого и среднего предпринимательства в Казахстане реализуются программы государственной поддержки, системно снижаются барьеры. Благодаря этому растет предпринимательская активность. Количество действующих субъектов увеличилось на 24,9%, а занятых в этой сфере граждан – на 13,2%. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику города, по предварительным данным, составил 69,5% или 7,2 трлн тенге в 2022 году. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства осуществляется поддержка по четырем направлениям», – сказал Куаныш Сапаров.

    В частности, это субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, частичное гарантирование кредитов: 85% – для начинающих субъектов, 50% – для действующих.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес Астана Занятость
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