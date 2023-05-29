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    Почти 500 профстандартов разработают и пересмотрят в Казахстане в 2023 году

    29 Мая 2023, 15:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках развития Национальной системы квалификаций НСК) в 2023 году планируется разработать 220 профессиональных стандартов и актуализировать еще 278, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Данную работу ведут госорганы совместно с отраслевыми ассоциациями работодателей при непосредственной координации Проектного офиса по развитию НСК при Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

    На сегодняшний день начата работа по разработке 44 новых и актуализации 67 профстандартов, которые совокупно охватят около 800 профессий.

    «В рамках проведенной работы в 2022 году актуализировано 170 и утвержден 21 новый профстандарт, совокупно было охвачено более 1,4 тысячи профессий. Координацию этой работы осуществляет Проектный офис по развитию Национальной системы квалификаций», – рассказала заместитель директора департамента развития НСК и прогнозирования МТСЗН Асем Умирбаева.

    Профессиональные стандарты нацелены на аккумулирование актуальных требований рынка к работникам, послужат основой для разработки образовательных программ и будут учтены при признании профессиональных квалификаций специалистов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Общество
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