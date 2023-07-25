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    Почти 500 образовательных грантов выделено кандасам и иностранцам

    25 Июля 2023, 16:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования РК рассказали о том, как распределяются места на образовательные гранты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Больше всего грантов выделено абитуриентам, выбирающим инженерные, педагогические и информационно-коммуникационные науки. Кандасам и иностранцам выделено почти 500 образовательных грантов.

    «В 2023-2024 учебном году объем госзаказа составит 88 204 гранта: в бакалавриате - 73 061.

    По направлениям подготовки: педагогические - 15923, искусство и гуманитарные науки - 1615, социальные науки - 960, бизнес, управление и право - 1223, естественные науки - 7738, информационно-коммуникационные науки - 12037, инженерные - 21678, сельское хозяйство и биоресурсы - 2345, услуги - 2200, ветеринария - 975.

    На обучение иностранных граждан по международным соглашениям - 365 грантов. На обучение студентов в организациях высшего и послевузовского образования, по образовательным программам двойного диплома (НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева») - 1500 грантов.

    В казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - 125 грантов. В филиалах зарубежных вузов - 200 грантов», - проинформировали в ответе на запрос МИА «Казинформ» в Министерстве науки и высшего образования.

    В АОО «Назарбаев Университет», в том числе иностранным гражданам, выделено 1192 гранта. Для слушателей подготовительных отделений ВУЗов - 1750 грантов. В подготовительном отделении АОО «Назарбаев Университет» - 600 грантов.

    По стипендиальной программе на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан - 490 грантов. Резерв - 100.

    На обучение в филиале «Восход» Московского авиационного института» - 45.

    Для поступления на магистратуру выделено 13 253 гранта, на докторантуру - 1 890 мест.

    Как отметили в ведомстве, наиболее популярными направлениями подготовки остаются педагогические и информационно-коммуникационные направления.

    Ранее в Министерстве науки и высшего образования озвучили размер доплат ученым за наличие научных званий. При наличии ученого звания уже с середины нынешнего года предусматривается установить доплаты.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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