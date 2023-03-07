Почти 50% женщин в Казахстане хотят открыть свое дело – опрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Треть казахстанцев отмечают улучшение ситуации по борьбе с домашним насилием за последние два года. Таковы итоги массового опроса, проведенного Казахстанским институтом общественного развития. Результатами проведенной работы поделилась руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Ольга Николаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным массового опроса, 47,3% женщин хотели бы открыть свое дело, заняться бизнесом. В качестве наиболее частых причин, мешающих открыть свое дело, женщины назвали нехватку финансовых средств (64,7%), нехватку опыта, знаний (33%), страх (22,4%)», - сказала на брифинге в СЦК эксперт.

Другой важной проблемой, требующей решения, Ольга Николаева обозначила насилие в обществе.

«Более 5% граждан сталкивались с угрозой физического насилия. Мужчины сталкивались с данной угрозой преимущественно на улице, женщины – в общественных местах и дома, что говорит об актуальности проблемы домашнего насилия. При этом треть казахстанцев отмечает улучшение ситуации по борьбе с домашним насилием за последние 2 года. Почти четверть респондентов нейтрально либо положительно оценивают явление насильственного похищения женщин. Только половина опрошенных казахстанцев (54%) считает, что, если девушку уже похитили без ее согласия, то она должна уйти и заявить в правоохранительные органы. 11,7% респондентов полагает, что она должна остаться и выйти замуж за похитителя. 18,4% казахстанцев считают, что она должна уйти и не сообщать в правоохранительные органы», - добавила Ольга Николаева.