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Почти 50 тысяч заплатит продавец магазина в Астане за съеденные конфеты
22 Декабря 2018 11:47 393
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продавец магазина в Астане, используя свое служебное положение, съела набор конфет на общую сумму 9700 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.
Новости по темеНовый городской суд открыли в Актобе Вынесен приговор хозяину пляжа в Актобе, где песком завалило ребенка
Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.
Приговором районного суда №2 Есильского района девушке назначено наказание в виде штрафа в сумме 48100 тенге (ст.187 ч.1 УК).
Приговор вступил в законную силу.
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