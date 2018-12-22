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Почти 50 тысяч заплатит продавец магазина в Астане за съеденные конфеты

22 Декабря 2018 11:47 393
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Почти 50 тысяч заплатит продавец магазина в Астане за съеденные конфеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­-  Продавец магазина в Астане, используя свое служебное положение, съела набор конфет  на общую сумму 9700 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.

Приговором районного суда №2 Есильского района девушке назначено наказание в виде штрафа в сумме 48100 тенге (ст.187 ч.1 УК).

Приговор вступил в законную силу.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Суды,
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