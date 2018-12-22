Почти 50 тысяч заплатит продавец магазина в Астане за съеденные конфеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Продавец магазина в Астане, используя свое служебное положение, съела набор конфет на общую сумму 9700 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ущерб полностью возмещен, однако примирение с потерпевшей стороной не состоялось.

Приговором районного суда №2 Есильского района девушке назначено наказание в виде штрафа в сумме 48100 тенге (ст.187 ч.1 УК).

Приговор вступил в законную силу.