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    Почти 50 тысяч человек трудоустроены в период ограничительных мер в ВКО

    29 Декабря 2020, 13:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в период ограничительных мер большое внимание уделялось вопросам обеспечения занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

    Всего в уходящем 2020 году по области было создано 49 тыс. рабочих мест, в том числе 21 тысяча создана в рамках «Дорожной карты занятости».

    По программе «Дорожная карта занятости» выделено 77,4 млрд тенге для реализации 819 инфраструктурных проектов. Отремонтировано 479 объектов социальной сферы: из них 264 – образования, 30 – здравоохранения, 76 – культуры, 43 – спорта, 66 – социального обеспечения. Проведён ремонт 87 км водопроводных сетей, 238 км дорог и улиц, благоустроено 79 дворов.

    В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 30 тыс. человек привлечены к активным мерам занятости. На реализацию программы из государственного бюджета выделено 10,3 млрд. тенге.

    Из числа участников программы трудоустроены 18,5 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места – 11,5 тыс. человек. На субсидируемые государством рабочие места направлено 10 699 человек. В рамках поддержки предпринимательских инициатив 1964 человека обучены основам предпринимательства, выданы 988 микрокредитов на 4,7 млрд тенге. В том числе многодетным семьям – 121 микрокредит на 547 млн тенге с процентной ставкой не более 4% годовых и сроком кредитования до 7 лет, информировали в пресс-службе.

    Также в акимате отметили, что для реализации новых бизнес-идей выдано 1852 гранта на сумму 1028 млн тенге, из них 47% грантов получили многодетные и малообеспеченные семьи (869 грантов на 482 млн тенге).

    При этом 4 292 человек получают бесплатное техническое и профессиональное образование в колледжах области, в том числе 1730 человек приступили к обучению в 2020 году. Для получения навыков, соответствующих требованиям рынка труда 1334 человек направлены на краткосрочные курсы со сроком обучения до 6 месяцев, отметили в акимате.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Занятость
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