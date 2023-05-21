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    Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности

    21 Мая 2023, 15:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области стало известно, на какие специальности для выпускников жамбылских школ выделяются образовательные гранты, финансируемые местным бюджетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 2019 года акиматом Жамбылской области рассматриваются гранты на получение высшего образования за счет средств местного бюджета.

    «На 2023 год по образовательным грантам присуждено 55 мест. Из них по специальности «Физика» – 10, по специальности «водное хозяйство» – 15, по специальности «Искусство» – 5 мест. По специальности «Химическая инженерия и процессы» – 25 мест. Для обучения по двудипломной программе предусматривается привлечение выпускников колледжей, имеющих техническое и профессиональное послесреднее образование для формирования комплекса двух курсов по данной специальности», - пояснили в пресс-службе главы региона.

    «На территории Жамбылской области расположено несколько крупных химических производств. Доля региона в объеме производства химической продукции Казахстана составляет 30%. Дальнейшее развитие этой сферы невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому вопросам многостороннего взаимодействия с крупными вузами уделяется особое внимание», - сказал аким области Нуржан Нуржигитов.

    Как сообщалось ранее, между Таразским региональным университетом имени М.-Х. Дулати и Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева подписан двусторонний меморандум. Планируется партнерство в области научных исследований, в разработке совместных образовательных программ, а также возможность реализации в школах Жамбылской области образовательного проекта «Менделеевские классы». Проект направлен на повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстраивание сетевого взаимодействия школ с вузами и предприятиями.

    В 2022 - 2023 учебном году из 8 694 жамбылских выпускников, сдавших ЕНТ, 18,5% выбрали химико-биологическое направление. Ежегодно жамбылские школьники принимают активное участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии и занимают призовые места.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Вузы Акимат
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