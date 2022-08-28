Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Почти 5 тыс. фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

    28 Августа 2022 11:29

    КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ – Тысячи фламинго сняли на видео сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Коргалжынском заповеднике, находящемся в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Около 5 тыс. фламинго наблюдали на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике сотрудники АСБК. Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана — лебедя-кликуна и савку. Кроме того, на берегу наблюдали около 500 журавлей-красавок, не попавших в объектив», - говорится в описании видео, опубликованного в Instagram ассоциации.

    По словам специалистов, такое разнообразие птиц в это время года на водоеме отмечается ежегодно.

    «Весной талой воды в озере еще много, а уже к середине лета уровень воды падает, и на озере собираются разные виды утиных, куликов, а также фламинго. Вода в неглубоких озерах хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и водные беспозвоночные, что привлекает птиц, которые ими питаются и набираются сил перед началом миграции», - пояснили в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

    Кадр из видео/instagram.com/acbk.kz
    Акмолинская область Экология Видео Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мой главный заплыв еще впереди – Дмитрий Баланин
    Жители Казахстана делятся красивыми фото запуска с Байконура
    Опубликовано видео рабочего визита Президента РК в Нью-Йорк
    Как восстанавливают лес на территории природного парка «Бурабай»
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров