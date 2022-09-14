Почти 400 казахстанцев выздоровели от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 28,
в городе Алматы - 32,
в городе Шымкенте - 0,
в Абайской области - 12,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 5,
в Жетысуской области - 6,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 24,
в ЗКО - 70,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области - 43,
в СКО - 116,
в Туркестанской области – 0,
в Улытауской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 363 356 человек.