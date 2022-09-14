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Почти 400 казахстанцев выздоровели от ковида

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Сентября 2022, 08:35
Почти 400 казахстанцев выздоровели от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 28,

в городе Алматы - 32,

в городе Шымкенте - 0,

в Абайской области - 12,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 5,

в Жетысуской области - 6,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 24,

в ЗКО - 70,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 28,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 116,

в Туркестанской области – 0,

в Улытауской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 363 356 человек.


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