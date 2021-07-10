Почти 40 заведений Алматы исключили из проекта Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 39 недобросовестных участников-предпринимателей исключили из системы Ashyq по итогам двухнедельной проверки. За несоблюдение требований им заблокировали доступ в систему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в городе проект насчитывает свыше 2300 участников, которым система Ashyq помогла восстановить работу в режиме карантина. Работу бизнес-объектов проверяют мониторинговые группы.

Из проекта могут исключить за несканирование при входе QR-кодов посетителей. Аутсайдеров проекта исключают из проекта. Между тем, проверяющие отмечают и лидеров проекта, всего их по Алматы 108 участников. Благодаря добросовестным предпринимателям в период с 9 апреля по 1 июля текущего года при помощи мобильного приложения Ashyq у 1463 жителей Алматы подтвержден «красный» статус, у 372 – «желтый».

Чаще всего «красный» статус выявляют на объектах общественного питания. К примеру, в режиме онлайн-проверки зафиксированы 295 горожан с «красным» статусом и 40 с «желтым». Также благодаря фиксации выявлены зараженные и контактные лица в аэропорту - 46 жителей с «красным» статусом и 9 с «желтым».

Проверяющие проводят разъяснительную работу с предпринимателями, разъясняя необходимость выполнения требований по фиксации посетителей, чтобы избежать заражения других посетителей.

Наряду с этим 40 мониторинговых групп Алматы продолжают проверки на предмет соблюдения карантинных требований. Однако владельцы увеселительных заведений города мегаполиса продолжают игнорировать карантинные ограничения, проводят банкеты, тои, устраивая массовые сборища. С начала года в отношении нарушителей карантина составлено 4634 протокола на общую сумму более 341 млн тенге.

Как отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, в этом году проверено порядка 29 тыс. объектов, выявлено 2546 объектов с нарушениями карантинных мер.

Составлено 4634 протокола, из них наложено на юридические лица 450 протоколов на сумму 157,6 млн тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 4184 протокола на сумму 183,5 млн тенге.

За систематические нарушения в специализированные межрайонные административные суды направлено 75 материалов, по 64 из которых приняты решения о приостановлении деятельности.

К примеру, в ночь на 8 июля в Алматы выявлено 11 нарушений установленных ограничений.

Пока одни нарушают карантинные меры, другие жители Алматы продолжают лечиться от коронавирусной инфекции. Только за 9 июля в мегаполисе зарегистрирован 491 новый случай коронавирусной инфекции.

В акимате города Алматы призывают население подумать, прежде чем соглашаться посетить той или другое массовое торжество, отказаться от посещения мест скопления людей. Находясь в переполненных закрытых помещениях, горожане рискуют своим здоровьем и благополучием окружающих.

Специалисты отмечают, что только совместные усилия могут сдержать интенсивное распространение инфекции. Эпидемиологи, санитарные врачи, медицинский персонал больниц, поликлиник, госпиталей делают все от них зависящее, чтобы предотвратить эпидемию в городе Алматы. При этом им нужна помощь самих жителей, иначе все усилия будут напрасны.