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    Почти 40 тыс. случаев насилия над женщинами зарегистрировали в прошлом году в Узбекистане

    27 Апреля 2022, 22:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане в течении 2021 года в правоохранительные органы поступило 39 343 обращений по фактам давления и насилия в отношении женщин. Такие данные на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана озвучили должностные лица МВД РУ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МВД, в ходе изучения обращений выявлено 106 случаев сексуального насилия, 18,7 тыс. - психологического и 13,6 тыс. - физического насилия. Еще в 7 174 случаях было зафиксировано домогательство.

    По факту каждого обращения правоохранительные органы выдали защитные ордеры. Из них 378 получили несовершеннолетние девушки, 9 861 – молодые девушки от 18 до 30 лет, 29 104 - женщины в возрасте старше 30 лет.

    Анализ показал, что 34,3 тыс. или 87% зарегистрированных случаев насилия в отношении женщин были совершены в семье. Из жертв домашнего насилия 26,6 тыс. охранных ордеров выданы женам, 1,5 тыс. – свекровям, и 1,1 тыс. – невесткам. В результате насилия распалась 921 семья. Более 20 000 семей удалось примерить.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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