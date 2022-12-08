Почти 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как в столице борются с семейно-бытовым насилием? Какие меры принимаются для снижения регистрации таких случаев? Об этом рассказали эксперты в ходе брифинга на тему профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший инспектор подразделения защиты женщин от насилия департамента полиции Астаны Гульмира Шрахметова сообщила, что за 11 месяцев этого года в сфере семейно-бытовых отношений были привлечены к административной ответственности более 3900 лиц. Вынесены более 7700 защитных предписаний. Помимо этого, ежедневно проводится комплексная работа в каждом управлении полиции.

«Мы приглашаем семьи, которые в течение недели обратились на канал 102 и у них не решены вопросы алиментов, порядок общения с детьми, место жительство детей. По методу «одного окна» помогаем такой семье. Приглашаются юристы, медиаторы, психологи, наши участковые инспектора, инспектора ювенальной полиции и инспектора подразделений по защите женщин от насилия.

Помимо этого, по пятницам проводим работу в местах массового скопления людей. Это торгово-развлекательные центры, рынки. Цель нашей работы – информирование населения в случае бытового насилия. Некоторые даже элементарно не знают, куда обратиться при таких случаях. По субботам мы проводим работу с агрессорами. Мы также приглашаем психологов, но исключительно лиц мужского пола, потому что слова мужчин воспринимают правильно и адекватно. Хочется отметить республиканский Совет отцов. Их представители тоже подключены к работе», - пояснила Гульмира Шрахметова на брифинге.

Только в Есильском районе за отчетный период в сфере семейно-бытовых отношений были привлечены к ответственности 753 правонарушителя.

«Возбуждено одно уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса РК. Женщинам, ставшим жертвами семейно-бытового насилия, совместно с их несовершеннолетними детьми предлагается помощь в помещении в кризисные центры. Таким образом, за 11 месяцев в кризисные центры были помещены около 38 лиц, из них 5 женщин, 23 несовершеннолетних ребенка.

Для предотвращения насилия в отношении женщин проводятся информационно-образовательные лекции, беседы в учебных заведениях, учреждениях и организациях. За отчетный период инспекторами группы по защите женщин от насилия проведены 83 информационных лекции. А по результатам оперативно-профилактического мероприятия «Участок», проводимого с 1 по 8 сентября было выявлено 879 правонарушений, проверено по месту жительства 272 подучетных лица», - добавила инспектор по защите женщин от насилия столичного управления полиции Есильского района Дана Абжанова.



