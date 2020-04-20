Почти 4,9 млн гектаров земли засеют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области этой весной засеют почти 4,9 млн гектаров земли. На большей части площади разместят зерновые культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

« В области планируют провести яровой сев на 4 млн 889 тысячах гектар.

Большая часть земель – 4 млн 438 тысяч гектаров, или почти 91%, будет распахана для сева зерновых и зернобобовых. При этом 3 млн 734 тысячи гектаров, или 77% от всего объема посевной площади будут засеяны основной продовольственной культурой региона – яровой пшеницей», - говорится на странице МСХ РК в Facebook.

Местные исполнительные органы отмечают, что площади под нее были значительно расширены. Пшеницей будет засеяно на 150 тысяч гектаров больше, чем в 2019 году. Более 700 тысяч гектаров отведено для сева ячменя, овса, чечевицы и гороха. В очень небольших объемах крестьяне посеют просо, гречиху и нут.

Масличные культуры планируется разместить на площади 254 тысячи гектаров, на 600 больше, чем в 2019 году, кормовые травы – на 181 тысяче гектаров, почти на 3 тысячи больше, площадь посева картофеля и овощных культур расширят на 2 тысячи гектаров – до 20 тысяч.

Подготовка к посевной кампании в области идет активно. В регионе засыпано около 530 тысяч тонн семян - 100,1% от потребности. На сегодня в аккредитованных лабораториях проверено 425 тысяч тонн семян.

Также в районах области полным ходом идет работа по выборке с аттестованных субъектов семеноводства семян высоких репродукций для проведения сортосмены и сортообновления.

В посевной кампании 2020 года будут заняты свыше 14,3 тысячи тракторов, 16,1 тысячи зерновых сеялок и 1,2 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов, которыми планируется посеять более 70% зернового клина. 100% техники приведено в полную готовность.

На проведение весенне-полевых работ аграриям Акмолинской области необходимо 74 тысячи тонн дизтоплива, 7,6 тысячи тонн бензина и 4,1 тысячи тонн дизмасла.

Правительством РК для региона выделено – 68 тысяч тонн гарантированного дизельного топлива, в том числе с Павлодарского НХЗ – 30 тысяч тонн, с ПКОП (Шымкент) – 32 тысячи тонн и Атырауского НПЗ – 6 тысяч тонн.

Договоры с НПЗ на мартовские объемы – 30 тысяч тонн – заключены в полном объеме, оплачено 100%, в регион отгружено 23,6 тысячи тонн, или 78,6%.

Через АО «Аграрная кредитная корпорация» и систему кредитных товариществ решены вопросы кредитования весенне- полевых работ с низкой ставкой для конечных заемщиков.

Хорошим подспорьем для мелких хозяйствующих субъектов станут кредиты на сумму до 6 млн тенге, выдаваемые АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Кроме того, совместно с АО «НК «Продкорпорация» прорабатывается вопрос кредитования весенне-полевых работ под гарантии БВУ, АО СПК «Есиль», под залог ликвидного имущества.

Введение карантинного режима вносит некоторые коррективы, однако мероприятия по подготовке и проведению весенне-полевых работ в регионе идут активно.

Для обеспечения бесперебойного передвижения сельхозтехники, а также завоза семенного материала, поставки ГСМ и запасных частей в области разработан специальный алгоритм перемещения.

Во избежание заторов на блокпостах ответственные службы оказывают аграриям содействие в формировании и подачи заявки. Организован проезд по принципу «зеленого коридора» для сельхозтехники (до места назначения), а также автомобилей отечественных и зарубежных компаний, осуществляющих ремонт и обслуживание сельхозтехники, поставку семенного материала, ГСМ, запчастей для сельхозтехники, удобрений, средств химзащиты растений, ветеринарных препаратов и проб биологического материала (для анализа крови животных).

Кроме того, на местах решаются вопросы единой централизованной доставки работников на весенне-полевые работы.

Подготовка к весенне-полевым работам находится на особом контроле.