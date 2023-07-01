Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Почти 370 кг каннабиса изъяли за месяц полицейские в Кызылординской области

    1 Июля 2023, 16:46

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 7 кг марихуаны и 366 кг каннабиса изъяли за месяц кызылординские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 1 июня по 31 октября 2023 года в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора – 2023». ОПМ проходит в целях пресечения незаконного культивирования наркосодержащих растений, транзита наркотиков, ликвидации организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.

    «Всего с начала мероприятия по области выявлено 38 наркопреступлений, из них 17 фактов незаконного оборота наркотиков, 2 факта сбыта наркотиков, 1 – хранения в особо крупном размере и 18 фактов уголовных проступков, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято 7 кг марихуаны и 366 кг растения каннабис. Задержан 21 человек, 6 из них взяты под стражу. На территории Казалинского, Сырдарьинского и Шиелийского районов выявлены крупные наркопосевы», - говорится в сообщении полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Кызылординская область Борьба с наркотиками Кызылорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Шымкенте мужчина требовал $100 тысяч у друга и угрожал выложить его интимные фото в сеть
    Более 130 строительных компаний оштрафовали за стихийные свалки в Астане
    Экскурсию для сына умершего коллеги провели костанайские полицейские
    29 кг наркотиков изъяли у четырех жителей Тараза
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет