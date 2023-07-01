Почти 370 кг каннабиса изъяли за месяц полицейские в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 7 кг марихуаны и 366 кг каннабиса изъяли за месяц кызылординские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В период с 1 июня по 31 октября 2023 года в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора – 2023». ОПМ проходит в целях пресечения незаконного культивирования наркосодержащих растений, транзита наркотиков, ликвидации организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.

«Всего с начала мероприятия по области выявлено 38 наркопреступлений, из них 17 фактов незаконного оборота наркотиков, 2 факта сбыта наркотиков, 1 – хранения в особо крупном размере и 18 фактов уголовных проступков, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято 7 кг марихуаны и 366 кг растения каннабис. Задержан 21 человек, 6 из них взяты под стражу. На территории Казалинского, Сырдарьинского и Шиелийского районов выявлены крупные наркопосевы», - говорится в сообщении полиции.