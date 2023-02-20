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    Почти 3600 учебных заведений РК подключены к Центру оперативного управления

    20 Февраля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране насчитывается более 7 тысяч школ, в которых установлено 162 тысячи камер наблюдения. Только 3 600 из них подключены к Центру оперативного управления и дежурным частям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На минувшей неделе сенаторов ознакомили с современными технологиями органов внутренних дел. Также их ознакомили с работой по выводу в ЦОУ и дежурные части полиции видеокамер и тревожных кнопок школ, а также с проводимой работой по обеспечению безопасности в общественных местах путем установки кнопки SOS.

    «В стране более семи тысяч школ, в которых установлено 162 тысячи камер. Из них 3 593 учебных заведения подключены к ЦОУ и дежурным частям. По республике функционирует 174 кнопки SOS», - сказала на брифинге представитель МВД Шугыла Тулыбек.

    Депутатам также рассказали об особенностях работы системы «Қорғау» по выявлению злостных нарушителей правил дорожного движения. С помощью «Қорғау» водворены на штрафстоянку порядка 18 тысяч автомашин нарушителей, выявлено 909 фактов использования подложных номеров. Задержано более трех тысяч водителей, не имеющих права управления либо ранее лишенные прав.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Безопасность Видео МВД РК школа
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