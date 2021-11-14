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Почти 35 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

14 Ноября 2021 08:50
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Почти 35 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 972 человек (–29 982+ и 4 990 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

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Из них в стационарах находится – 6 736 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 236 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 503 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 127 пациентов, на аппарате ИВЛ – 89 пациентов.


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