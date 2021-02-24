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    Почти 35 тысяч человек трудоустроили через Центр занятости в Алматы

    24 Февраля 2021, 12:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На брифинге в РСК директор Центра занятости города Алматы Диляра Иманкулова рассказала о мерах по обеспечению занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер рассказала о реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». По данному направлению по итогам прошлого года было выдано 1 705 государственных грантов на реализацию бизнес-идей и 154 микрокредита.

    «Программы дают возможность расширить охват населения активными формами занятости. В целом Центром занятости города Алматы за 2020 год были трудоустроены 34 855 человек, из них в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» - трудоустроены 10 958 человек», - сообщила Диляра Иманкулова.

    Отвечая на вопрос об имеющихся вакансиях, спикер отметила растущий спрос на ИТ-специальности.

    Главной задачей на 2021 год является недопущение роста уровня безработицы и максимальный охват мерами содействия занятости, развитие единой цифровой площадки по трудоустройству. Планируется трудоустроить более 20 тысяч человек.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Занятость
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