Почти 3300 школ в Казахстане не оборудованы лицензированной охраной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 3 300 школ в Казахстане и свыше 4 200 детских садов действуют без лицензированной охраны. Об этом сообщил заместитель начальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью Серик Куспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге поступил вопрос от журналиста о том, сколько учебных заведений в стране оборудованы лицензированной охранной системой и в скольких заведениях нет охраны и почему.

«По состоянию на 1 января текущего года охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию, охраняются 3 404 школы и 1 371 детский сад. Из них посредством системы тревожной сигнализации, то есть путем выезда мобильных групп оперативного реагирования охраняются порядка 2 050 школ и 790 детских садов, остальные объекты охраняются посредством физической охраны либо в совокупности с тревожной сигнализацией», - ответил заместитель начальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью Серик Куспанов.

При этом, согласно представленным сведениям территориальных департаментов в нашей стране имеется 6 702 школы и 5 585 детских садов.

Однако, по словам Серика Куспанова, эти цифры плавающие, поскольку МВД не ведет их учет и по этому вопросу рекомендуется обратиться в Министерство просвещения. Вместе с тем, исходя из представленных сведений, спикер сообщил о том, что 3 298 школ и 4 214 детских садов в настоящее время действуют без лицензированной охраны.

«По вопросу причины отсутствия в учебных заведениях лицензированной охраны необходимо исходить из финансовых средств, выделяемых из местного бюджета для закупа охранных услуг, поскольку частные охранные организации оказывают их на платной основе», - добавил он.



