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    Почти 300 тысяч заплатит лихач без прав, превысивший скорость на международной трассе в Жамбылской области

    25 Июля 2023, 01:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские привлекли к ответственности водителя, не соблюдавшего Правила дорожного движения и не подчинившегося законным требованиям полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области при патрулировании территории на 460 километре автодороги Западная Европа - Западный Китай заметили автомобиль «Chevrolet Cobalt», который передвигался на скорости 144 км/ч.

    «Инспекторы экипажа автопатруля попросили водителя остановиться, однако он не подчинился законным требованиям стражей порядка и продолжил движение на большой скорости по направлению в город Алматы. Полицейские преследовали водителя и остановили автотранспорт», - пояснили в ведомстве.

    При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 31-летний житель Туркестанской области. Не имея водительских прав, он управлял транспортным средством.

    «Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от сорока и более километров в час». Кроме того, по статье «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел» и по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Наложен штраф в размере 276 тысяч тенге. Автотранспорт водворен на штрафстоянку», - сообщил командир взвода батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области майор полиции Сергазы Абдикулов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт полиция
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