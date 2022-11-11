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    Почти 300 тысяч казахстанцев родились в этом году

    11 Ноября 2022, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти 300 тысяч казахстанцев родились в этом году Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Естественный прирост населения республики за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (201,2 тысячи человек) снизился на 1,6% и составил 198 тысяч человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,49 человека.

    В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-сентябрь составило 299,7 тысячи человек, что на 11,5% меньше, чем за тот же период 2021 года (338,8 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,41 родившихся.

    В рассматриваемом периоде число умерших составило 101,7 тысячи человек, что на 26,1% меньше, чем в январе- сентябре 2021года (137,6 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 6,92 умерших на 1000 человек.

    За январь-сентябрь 2022 года в республике зарегистрировано 2 453 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (2 682 умерших младенцев) уменьшилось на 8,5%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,18 случаев на 1000 родившихся.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Демография Статистика Общество
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