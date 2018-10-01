Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Традиционный осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок открыли в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На центральной площади города Тараза «Достык» свою продукцию выставили на продажу сельхозпроизводители областного центра и десяти районов Жамбылской области.



По данным управления внутренней политики облакимата, населению предложена свежая и качественная продукция по ценам ниже рыночных общим объемом 299 тонн на сумму 58,4 млн. тенге.



Сегодня товаропроизводители продали 16 тонн мяса (конина, говядина, баранина, свинина, курятина), 4 тонны колбасных изделий, 6,2 тонны молочной продукции, 7 тысяч яиц. Реализовано 5 тонн гречки, 5 тонн риса, 10 тонн сахара, 3,5 тонны растительного масла, 1 тонна рыбы, 1,5 тонны мёда, 1 тонна кондитерских и 3 тонны макаронных изделий, 0,5 тонны соли, 1 тонна сухофруктов, 241,3 тонны овощей и фруктов.

Горожане могли купить мясо по цене от 1 300 до 1 800 тенге, казы по 1 800, курятину по 720 за килограмм, рыбу по 500 - 700 тенге, яйца по 250 - 270, домашнее молоко по 150, масло подсолнечное по 320 тенге. Стоимость овощей от 70 тенге до 150, стоимость фруктов - от 150 до 300 тенге.









«Выставочная ярмарка проводится для обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции жителям областного центра. Кроме того, подобная ярмарка дает возможность нашим товаропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников. Поэтому для потребителей цены на эту продукцию ниже рыночных от двух до 25%», - пояснили в управлении внутренней политики облакимата.





