Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 22 °С
Алматы: 25 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии

6 Октября 2018 18:00 105
Поделиться:
Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Традиционный осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок открыли в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Фестиваль баурсака и кумыса организовала Карагандинская область в Астане
Более 90 тонн риса привезла Кызылординская область на ярмарку в Астану Около тысячи тонн продукции привезут в Астану Карагандинская и Кызылординская области

На центральной площади города Тараза «Достык» свою продукцию выставили на продажу сельхозпроизводители областного центра и десяти районов Жамбылской области.

По данным управления внутренней политики облакимата, населению предложена свежая и качественная продукция по ценам ниже рыночных общим объемом 299 тонн на сумму 58,4 млн. тенге.

Сегодня товаропроизводители продали 16 тонн мяса (конина, говядина, баранина, свинина, курятина), 4 тонны колбасных изделий, 6,2 тонны молочной продукции, 7 тысяч яиц. Реализовано 5 тонн гречки, 5 тонн риса, 10 тонн сахара, 3,5 тонны растительного масла, 1 тонна рыбы, 1,5 тонны мёда, 1 тонна кондитерских и 3 тонны макаронных изделий, 0,5 тонны соли, 1 тонна сухофруктов, 241,3 тонны овощей и фруктов.
Горожане могли купить мясо по цене от 1 300 до 1 800 тенге, казы по 1 800, курятину по 720 за килограмм, рыбу по 500 - 700 тенге, яйца по 250 - 270, домашнее молоко по 150, масло подсолнечное по 320 тенге. Стоимость овощей от 70 тенге до 150, стоимость фруктов - от 150 до 300 тенге.

Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии 
Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии

«Выставочная ярмарка проводится для обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции жителям областного центра. Кроме того, подобная ярмарка дает возможность нашим товаропроизводителям реализовать свою продукцию без посредников. Поэтому для потребителей цены на эту продукцию ниже рыночных от двух до 25%», - пояснили в управлении внутренней политики облакимата.

Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии 
Почти 300 тонн сельхозпродукции привезли в Тараз жамбылские аграрии 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Кенжебекова Нургуль
Кенжебекова Нургуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив