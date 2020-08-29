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    Почти 300 человек подали заявки на праймериз в Алматы

    29 Августа 2020, 11:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершился первый этап праймериз, который стартовал 17 августа. В итоге в Алматы на участие во внутрипартийном отборе подали заявки 299 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из них 35,5% женщины, 35,5% молодежь, в их числе также люди с особенными потребностями, многодетные матери, волонтеры и другие. Сегодня оргкомитеты завершат проверку документов кандидатов, после чего полный список будет опубликован на сайте праймериз. Исходя из количества заявок по Алматы, можно сказать, что конкуренция составит почти 8 человек на место в праймериз. Затем начнется подготовка кандидатов к агитации, агитработа и проведение голосования», - сообщили в пресс-службе городского филиала партии.

    Напомним, что электронное голосование пройдет с 1 по 3 октября.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Нур Отан
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