Почти 300 беженцев зарегистрировано в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана отчитались о проводимой работе с беженцами и лицами, ищущими убежище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в стране зарегистрирован 291 беженец. В большинстве это граждане Афганистана (270), Китая (7), Сирии (5) и других стран (9). Также зарегистрировано 862 лица, ищущих убежище. Из них 588 человек - граждане Украины, 226 человек из Афганистана, 22 человека - граждане Российской Федерации, и 26 человек из других стран», - сообщил и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ильяс Испанов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, по его словам, Минтруда совместно с уполномоченными госорганами разрабатывает предложения по имплементации норм национального законодательства со стандартами ООН.

Ранее сообщалось, что в Казахстане официально работают более 14 тысяч иностранцев. Для защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, ведомство предлагает принять пакет межгосударственных соглашений. Документ будет гарантировать права казахстанских трудовых мигрантов, в тех странах, где работает наибольшее число граждан РК.



