Почти 30 тысяч человек трудоустроены в мае в рамках госпрограмм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря активной реализации государственных программ содействия занятости с начала мая в рамках программы «Еңбек» трудоустроены 28,5 тысячи казахстанцев. По программе «Дорожной карте занятости» трудоустроены порядка 14,8 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр развития трудовых ресурсов (ЦРТР).

По информации аналитиков АО «Центр развития трудовых ресурсов», в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса начиная с 16 марта до конца апреля, количество размещенных вакансий на Электронной бирже труда снизилось более чем в 3 раза (по сравнению с предыдущими месяцами 2020 года).

В первую очередь, это снижение было заметно в таких сферах, как сектор услуг, торговля, транспорт и промышленность. Однако смягчение карантинных мер привело к оживлению рынка труда, и уже с начала мая наблюдается постепенное восстановление уровня спроса со стороны работодателей практически во всех отраслях экономики.

Специалисты отмечают, что особую роль в оживлении рынка труда оказала реализация государственных программ содействия занятости - «Дорожная карта занятости» (ДКЗ) и программа «Енбек».

«Эффект антикризисных мер на сегодня ощущается практически во всех регионах страны. Начиная с апреля и по состоянию на 19 мая текущего года в рамках ДКЗ уже создано 44,7 тыс. рабочих мест, на которые через Центры занятости трудоустроены порядка 14,8 тыс. человек. В рамках Государственной программы «Еңбек» за 4 месяца текущего года охвачено 128,5 тыс. человек, из которых обеспечено временным и постоянным трудоустройством 118,3 тыс. человек, направлено на обучение 676 человек, получили микрокредиты 1,4 тыс. человек. Только с 1 по 19 мая участниками программы стали 30,3 тыс. человек, из которых охвачены активными мерами содействия занятости 28,5 тыс. человек», - говорит Жулдыз Пернебаева директор департамента АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Наибольшую активность по размещению вакансий проявляют работодатели Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Алматинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и г. Нур-Султана.

Значительное увеличение количества вакантных мест наблюдается по таким специальностям как строители-монтажники, строители-отделочники, маляры и рабочие родственных занятий, специалисты-профессионалы в сфере здравоохранения, средний медицинский и фармацевтический персонал, рабочие по металлообработке, обслуживанию оборудования и родственных занятий, водители и операторы подвижного оборудования, неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие неквалифицированные рабочие, неквалифицированные рабочие промышленности, строительства и перевозок.