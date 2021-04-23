Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Почти 30 наркограффити удалили в Шымкенте

    23 Апреля 2021, 22:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти 30 надписей, пропагандирующих наркотики, удалили полицейские со стен зданий, заборов и остановок в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    22 апреля управление по противодействию наркопреступности департамента и представители городского Молодежного ресурсного центра полиции провели очередной рейд в рамках акции «Нет наркотикам». Активисты, вооружившись баллончиками с краской, выявляли и закрашивали надписи рекламы наркотиков на фасадах в Абайском районе.

    Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на улицах Исмайлова и Байдукова были удалены 28 графических надписей с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Жителя Арыси подозревают в приставании к несовершеннолетней
    Программу по противодействию киберпреступности разработали в СКО
    Злоупотребившего своим положением монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз