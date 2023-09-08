Почти 30 млрд тенге выделили в области Жетысу на поддержку АПК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу в текущем году на поддержку сельского хозяйства выделено 29,9 млрд тенге, в том числе субсидии – 23,3 млрд тенге. Ожидается, что к концу года объем валовой продукции сельского хозяйства региона превысит 544 млрд тенге, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

По данным областного управления экономики и бюджетного планирования, в регионе принимаются системные меры государственной поддержки сельского хозяйства. Благодаря чему посевы сельскохозяйственных культур в текущем году увеличены на 1,9 тыс га и составляют 519,2 тыс га, в том числе сахарная свекла – на 2 тыс га (порядка 8,8 тыс га), овощные (7,5 тыс га) и кормовые культуры (85,9 тыс га) – по 0,3 тыс га и кукуруза на зерно – на 12 тыс га (56,9 тыс га).

В целом в текущем году планируется собрать 861,5 тыс тонн зерновых, 301,2 тыс тонн кукурузы, 207,4 тыс тонн масличных культур, 246,7 тыс тонн картофеля, 235,3 тыс тонн овощных культур, 370 тыс тонн сахарной свеклы. Всего в 2023 году планируется произвести порядка 62,7 тыс тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребность области и поставлять продукцию в другие регионы республики.

«Хорошими темпами в области развивается животноводство, увеличено поголовье основных видов животных, производство мяса, молока и яиц. В целях дальнейшего развития отрасли до 2027 года запланирована реализация 27 инвестиционных проектов на общую сумму 37,9 млрд тенге с созданием 452 новых рабочих мест, в том числе в рамках пилотного проекта «Крупные проекты» одобрен и поддержан проект по строительству молочно-товарной фермы на 400 голов стоимостью 2 млрд тенге и созданием 25 новых рабочих мест», - отмечают в управлении.

Также в рамках программы «Ауыл Аманаты» по микрокредитованию для повышения доходов сельского населения на текущий год из республиканского бюджета выделено 3,2 млрд тенге.

В целом по итогам 7 месяцев положительная динамика отмечается во всех основных отраслях экономики Жетысу, в том числе и в сельском хозяйстве, где рост составил 1,4%.