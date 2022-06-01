Почти 30 млрд тенге направят на реализацию программы «Нұрлы жер» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области на реализацию программы «Нұрлы жер» в 2022 году из бюджета выделено 22,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2,1 млрд тенге выделено на строительство пяти арендных домов для обеспечения жильем очередников местных исполнительных органов. 14,4 млрд тенге предусмотрены на строительство 55-ти объектов кредитного жилья в городах Костанай и Рудный, это 2735 квартир,- сообщил на совещании в облакимате руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков. — При этом, будет завершено строительство 30-ти домов в городе Костанай и 4-х домов в городе Рудный».

Основной объем строительства соцжилья в этом году придется на областной центр, на что направят 13 млрд бюджетных средств. И порядка 2 млрд тенге - на строительство жилья в Рудном.

6,4 млрд тенге в рамках госпрограммы направят на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к микрорайонам жилищной застройки в городах Костанай, Рудный и Костанайском районе. Планируется завершить подведение инженерных коммуникаций к микрорайону «Кунай» в Костанае, а также продолжится подведение коммуникаций к микрорайону «Береке», к новым микрорайонам «Астана» и «Байтерек» в Костанайском районе.

«Кроме того, в целях обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, в текущем году запланирована реализация проектов подведения инженерных коммуникаций к земельным участкам в городах Аркалык и Житикара. На эти цели из бюджета выделено 557,4 млн тенге», - пояснил Б. Танжариков.

В ближайшей перспективе многоквартирное жилье будет строиться в микрорайонае «Кунай-2» в Костанае, 19-ом микрорайоне в Рудном и новых микрорайонах «Астана» и «Байтерек» в Костанайском районе.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области в 2022 году построят свыше 450 тыс. квадратных метров жилья.