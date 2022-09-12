Почти 30 лет радует кокшетауских малышей театр кукол «Буратино»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Театр кукол «Буратино» работает на базе ДК «Кокшетау» уже почти 30 лет. На сегодняшний день режиссером его является один из ведущих актеров акмолинского областного русского драматического театра Виктор Крылов. О том, как рождаются сказки, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

А рождаются они в небольшой комнатке дворца культуры, заполненной куклами и декорациями, где и проходят репетиции. По словам В. Крылова, когда-то первым спектаклем стала сказка, поставленная на немецком языке местным педагогом.

«В постановке первого спектакля «Колобок» нам помогали театральные художники. Тогда я сам ходил по школам, выбирал детей, они рассказывали мне стишки. Это были детишки из 1-3 классов. Постепенно мы начали работать. Сейчас у нас насчитывается около 15 актеров. В основном с 4 по 8 классы. Однако есть и те, кто уже ходит в колледж. Все работаем с удовольствием. Всех своих ребятишек очень люблю, надеюсь, что и они меня», - поделился В. Крылов.

Сегодня количество кукол в театре перевалило за 150, часть их находится на складе. По признанию режиссера, первые из них он делал сам. Сейчас в театре работает художник Ирина Заболотная, которая вкладывает частичку своей души в каждую куклу или декорацию.

«На изготовление одной куклы уходит в среднем около месяца. Сначала делается эскиз, потом голова – из папье-маше или глины, и лишь затем основание-остов куклы. Каркас обшивается поролоном и тканью», - пояснила И. Заболотная.

Дети ходят в такой театральный кружок бесплатно. При этом особых возрастных ограничений нет – от 8 лет и старше.

«У меня сюда ходил старший брат. Мне тоже захотелось попробовать. Самая любимая роль – Лиса из постановки «Зайка-зазнайка». Обычно настолько выкладываюсь на сцене, что после спектакля единственное чувство – усталость», - поделилась 10-летняя Маргарита Бронникова, родители которой тоже известные актеры.

А вот ведущий актер, второй режиссер и правая рука В. Крылова 14-летний Данил Жуков занимается в театре с пяти лет, когда сюда его привела мама.

«Я не мог выговорить букву «р», мама узнала о театральном кружке в ДК «Кокшетау» и привела меня сюда для улучшения дикции. Сейчас у меня почти все главные роли. В будущем я, скорее всего, попытаюсь поступить на актерское или режиссерское отделение», - поделился планами Данил.

Кстати, несмотря на свой юный возраст, мальчик уже сам пишет сценарии и осуществляет постановки.

Беседуя с нами, В. Крылов признается, что самое главное – найти подход к каждому ребенку, который сегодня хочет стать актером кукольного театра. Не менее важна и дисциплина, ведь многие дети приходят сюда просто поиграть в куклы, не понимая, что это тоже работа. Работа, которая приносит удовольствие!

Труппа театра показывает свои постановки не только на сцене ДК, но и на базе школ и детсадов области. Со временем меняются куклы и декорации, взрослеют актеры, но неизменной остается теплота, которую дарит кокшетауский театр кукол «Буратино» своими постановками окружающим.