Почти 3 тысячи семей получат жилищную помощь в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по социальной защите семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, местными властями оказывается жилищная помощь. О том, скольким костанайским семьям будет оказана помощь, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата области Максим Устинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям на оплату услуг ПКСК, отопление, электроэнергии, горячая/холодная вода, газ, мусор, абонентская плата за телефон. Основным контингентом получателей жилищной помощи являются пенсионеры, многодетные семьи, лица с инвалидностью и другие,- напомнил М. Устинов. — По итогам 2022 года жилищной помощью охвачено 2 922 семьи на сумму 68,6 млн тенге».

В прошлом году такая помощь была оказана 3 035 семьям на сумму 69 млн тенге.

«На оказание жилищной помощи в бюджетах городов и районов области на этот год для 2 988 граждан предусмотрено 105,7 млн тенге. Работа находится на постоянном контроле местных исполнительных органов и будет продолжена»,- заверил Максим Устинов.

Жилищная помощь, как напомнили в ведомстве, оказывается постоянно зарегистрированным и проживающим в жилье, которое находится на праве собственности как единственное на территории Казахстана, а также нанимателям (поднанимателям) из государственного жилфонда и жилья, арендованного местными исполнительными органами в частно жилищном фонде, чьи расходы на оплату комуслуг превышают долю допустимых затрат.



