Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Почти 3 тысячи семей получат жилищную помощь в Костанайской области

    23 Января 2023, 00:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по социальной защите семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, местными властями оказывается жилищная помощь. О том, скольким костанайским семьям будет оказана помощь, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата области Максим Устинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям на оплату услуг ПКСК, отопление, электроэнергии, горячая/холодная вода, газ, мусор, абонентская плата за телефон. Основным контингентом получателей жилищной помощи являются пенсионеры, многодетные семьи, лица с инвалидностью и другие,- напомнил М. Устинов. — По итогам 2022 года жилищной помощью охвачено 2 922 семьи на сумму 68,6 млн тенге».

    В прошлом году такая помощь была оказана 3 035 семьям на сумму 69 млн тенге.

    «На оказание жилищной помощи в бюджетах городов и районов области на этот год для 2 988 граждан предусмотрено 105,7 млн тенге. Работа находится на постоянном контроле местных исполнительных органов и будет продолжена»,- заверил Максим Устинов.

    Жилищная помощь, как напомнили в ведомстве, оказывается постоянно зарегистрированным и проживающим в жилье, которое находится на праве собственности как единственное на территории Казахстана, а также нанимателям (поднанимателям) из государственного жилфонда и жилья, арендованного местными исполнительными органами в частно жилищном фонде, чьи расходы на оплату комуслуг превышают долю допустимых затрат.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 80 тысяч человек посетили театр «Астана Опера» в 2022 году
    Необычный социальный эксперимент провели акмолинские спасатели
    Более 52 млн тенге поступило на счета детей-сирот в Жамбылской области от меценатов
    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей в Лисаковске
    Популярное
    1 Цена реализации газа для населения определена в Акмолинской области
    2 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 «Алга Петербург»: Любой человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане
    4 С кем сыграет Казахстан за «бронзу» хоккейного турнира Универсиады-2023
    5 Казахстан выиграл восьмую медаль на Универсиаде-2023
    Новости партнеров