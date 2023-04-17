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Почти 3 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

Автор:  
Анеля Касымова
17 Апреля 2023, 11:09
Почти 3 тысячи преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2939 преступлений, 1780 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, три разбоя, раскрыто 30 грабежей, 428 краж чужого имущества», - сообщила официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек.

Для снижения преступлений с применением огнестрельного оружия на прошлой неделе стартовала ежегодная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге. С начала акции в органы внутренних дел уже обратились 317 граждан. Они добровольно сдали 399 единиц огнестрельного оружия, более 1,4 тысячи штук патронов к нарезному оружию.


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