Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Почти 3 тысячи иностранцев незаконно работали в Казахстане

    6 Марта 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане выявлено почти 3 тысячи фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выявлено почти 3 тысячи фактов незаконной трудовой деятельности иностранцев. 471 работодатель привлечен к адмответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    В МВД отмечают, что в погоне за прибылью некоторые работодатели используют незаконный труд иностранцев без получения для этого разрешительных документов, тем самым лишают граждан Казахстана рабочих мест.

    К примеру, на строительных объектах городов Алматы и Атырау выявлено 145 иностранцев, которые незаконно работали на стройках. Аналогичные факты выявлены в Астане, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

    Также были установлены работодатели в Алматы и Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях, неоднократно привлекавшие незаконно иностранную рабочую силу. В отношении них начато досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане завершилась операция «Мигрант». По итогам 8 дней были выявлены тысячи нарушений миграционного законодательства иностранцами.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане