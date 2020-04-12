Почти 3 тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти три тысячи флаконов с антисептиком раздали члены столичного филиала партии Nur Otan. Дезинфицирующие средства доставлены в городские клиники, детский дом, дом престарелых, полицию, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Почти три тысячи флаконов с антисептиками раздали сотрудники столичного филиала партии Nur Otan. В числе получателей – больницы, поликлиники города, республиканский диагностический центр, национальный научный центр материнства и детства, национальный центр детской реабилитации, Национальный центр нейрохирургии, Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный научный онкологический центр, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Национальный научный медицинский центр, центры семейного здоровья, департамент полиции, городской штаб, управление по вопросам молодежной политики г. Нур-Султана, 7 блокпостов.

«Остальная часть антисептиков, а это более 13 тысяч штук, для нужд городских учреждений, в числе которых дом престарелых, детский дом, кризисный центр для женщин, центры адаптации, будет доставлена в ближайшее время. Средства на приобретение дезинфицирующих средств выделило ТОО «Ceramo Stone Group» в лице директора Нургазы Кошкинбаева. Добавлю, что акция не носит разовый характер», - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии Nur Otan Ерлан Каналимов.



