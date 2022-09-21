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    Почти 3 тысячи атыраусцев получили бесплатные путевки в санатории

    21 Сентября 2022, 07:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 3 тысяч атыраусцев получили бесплатные путевки в санатории через портал социальных услуг. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году при поддержке акимата Атырауской области инвалидам I группы и индивидуальным помощникам особенных детей выданы санаторно-курортные путевки на 14 дней на сумму 55 МРП. Процедура выдачи проходит в упрощенном виде. На портале социальных услуг граждане всех групп инвалидности, не выходя из дома, могут получить путевки посредством своих электронных цифровых подписей. Сделать это можно также в городских, районных отделах занятости, округах с помощью специалистов сектора самообслуживания. Всего путевки получили почти 3 тысячи человек», – рассказал Азамат Мамбетов.

    На портале социальных услуг представлен список более 60 санаториев Казахстана. Один из тех, кто получил бесплатную путевку через портал и скидку за счет средств местного бюджета – Наурызбек Шакиев.

    «До этого бесплатная путевка в санаторий выдавалась только мне. А на услуги помощника приходилось расходовать свои средства. В этом году я получил санаторно-курортную путевку и на индивидуального помощника, благодаря чему получил комплексное лечение. Я этому очень рад. Раньше из-за недостатка денежных средств мы лечились не 14 дней, как положено, а меньше», - рассказал инвалид I группы Наурызбек Шакиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Социальная поддержка Общество
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