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    Почти 3,8 тыс. обращений за сутки поступило в скорую помощь в Нур-Султане

    20 Июля 2022, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи в столице составило 3768. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочется отметить и работу бригад скорой помощи – служба «103» и мобильных бригад при организациях ПМСП. Только за прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи составило 3768. Количество вызовов – 2161 в сутки, количество вызовов по поводу КВИ – 37 в сутки», - сказал Тимур Муратов.

    По его словам, основными причинами роста заболеваемости коронавирусной инфекцией является снижение доли людей, у кого есть иммунитет против коронавирусной инфекции, то есть, снизилось количество вакцинированных людей и тех, кто переболел за последние 6 месяцев и имеет высокий уровень количество антител.

    «Необходимо проходить вовремя ревакцинацию. Отмечу, что именно вакцинация является мощной профилактической мерой, и польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски заболевания», - подчеркнул Тимур Муратов.

    Ранее сообщалось, что за последние две недели в столице зарегистрировали 3 970 случаев КВИ.

    «Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели, зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля, уже зарегистрировано 3 970 случаев КВИ», - сообщила ранее главсанврач столицы Сархат Бейсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коронавирус в РК
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