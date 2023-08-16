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    Почти 3,5 миллиона тенге получит обладатель звания «Лучший педагог»

    16 Августа 2023, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший педагог». В нем могут принять участие штатные педагогические работники организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Конкурс состоит из трех этапов: районный, областной, республиканский.

    Претенденту необходимо иметь высокие достижения в педагогической деятельности и непрерывный педагогический стаж не менее 5 лет на момент участия в конкурсе.

    По данным Минпросвещения, для участия на первом этапе конкурса подано 1311 заявок. В настоящее время районной/городской комиссией проводится работа по оценке их портфолио. Во второй этап от каждого района/города отбирается по 10 участников, набравших не менее 80% от ста баллов. Третий этап республиканского конкурса пройдет в сентябре текущего года.

    По итогам республиканского этапа 64 победителям будут вручены свидетельство «Лучший педагог», нагрудный знак «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП (3 450 000 тенге).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Минпросвещения РК
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