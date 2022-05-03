Почти 290 дел по январским событиям направили в суд - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК сообщили о завершении расследования ряда дел по январским событиям. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в суд направлено 288 уголовных дел, из них в Алматы – 208, Алматинской области – 49, Жамбылской области – 10, Шымкенте – 9, Кызылординской – 5, Туркестанской – 4, Акмолинской – 2 и Атырауской областях – 1», - сказал заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что в Кызылординской области завершили расследование в отношении одного из участников январских событий, который совершил особо тяжкое преступление.

«Пятого января 2022 года во время массовых беспорядков в городе Кызылорде он и его сообщники жестоко избили водителя КАМАЗа Национальной гвардии. Затем подозреваемый угнал военную технику. Подложив на педаль газа кирпич, он направил машину в сторону оцепления военнослужащих, при этом сам выпрыгнул из кабины. Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате погиб солдат срочной службы М. Кайсаров. Действия подозреваемого квалифицированы как совершение акта терроризма. М. Кайсаров был единственным ребенком в семье, в этом году ему бы исполнилось 20 лет», - проинформировал Елдос Килымжанов.