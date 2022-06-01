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    Почти 260 млн тенге выплатили пострадавшим от беспорядков автовладельцам в Алматы

    1 Июня 2022, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы пострадавшим в ходе январских событий государством выплачено уже 11 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для ликвидации последствий январских событий Министерством национальной экономики разработаны и утверждены Правила возмещения имущественного вреда, причинённого субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах страны. По городу Алматы пострадавшим в ходе январских событий государством выплачено уже 11 млрд тенге», - сообщил Санжар Адилов.

    Представитель МВД добавил, что еще 258 млн тенге выплачено гражданам, автомобили которых пострадали в ходе указанных событий (по сведениям акимата г. Алматы).

    «Приоритетными задачами органов внутренних дел являются установление и исследование всех обстоятельств совершенных преступлений, а также обеспечение возмещения ущерба пострадавшим гражданам. В этих целях принимаются необходимые меры и имеются конкретные результаты», - отметил Санжар Адилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Транспорт МВД РК
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